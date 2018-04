El cercano Oeste

Vas paseando por los anaqueles de la librería y, de repente, reparas en un título que parece especialmente dirigido a ti: “El lejano Oeste”. Y, en la sección dedicada al cómic, “Un disparo en el desierto”.

Los coges. Los hojeas. Un águila sobrevuela el valle. Las viñetas acercan su majestuoso vuelo al lector hasta que un primer plano del ojo refleja lo que parece una diligencia. Pasas la página. Efectivamente. Una diligencia atraviesa un terreno baldío. Y los bocadillos, que anticipan: “Los desiertos… están llenos de secretos”.

A partir de ese momento, ya estoy atrapado. Pero una pregunta no deja de rondarme: ¿qué editorial, loca perdida, habrá sido capaz de editar dos historias del Oeste, una en formato de novela ilustrada, y la otra en formato cómic, en pleno siglo XXI? La respuesta resulta estar no tanto en el viento cuanto en los aires nazaríes que respira la editorial granadina Traspiés, cuya colección Vagamundos, especializada en libros ilustrados, es una gozada.

El del Oeste es un género al que nos gusta dar por muerto -recuerden que mi (pen)último libro se tituló precisamente “Muerte, asesinato y funeral del western”-, pero que felizmente se resiste a morir, como Juan de Dios Salas demostró con uno de sus últimos ciclos del Cine Club Universitario, proyectando joyas del neo-western contemporáneo como “Bone Tomahawk”, “Slow West” o “Deuda de honor”.

Si son ustedes usuarios de Netflix, deben ver “Godless”, una magnífica serie a la que el protagonismo de las mujeres confiere una dimensión revolucionaria. Y si no la vieron en su momento, no se pierdan la miniserie “Hatfields & McCoys”, con Kevin Costner y Tom Berenger. Una pena, eso sí, que a Natalie Portman no le saliera demasiado bien su apuesta por el Oeste, que “La venganza de Jane” no está demasiado allá.

Tarantino, los Coen e Iñárritu han filmado oscarizados westerns y ya llega la segunda temporada de “Westworld”, una distopía futurista que transcurre en un parque temático sobre el Far West. Así las cosas, enhorabuena y gracias a Traspiés, por sus libros ilustrados sobre un Lejano Oeste muy, muy cercano.

Jesús Lens