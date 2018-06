Los ‘ninis’ también se van de vacaciones… y se las pagan los padres

Buenas, soy Emilio Calatayud. Felices vacaciones a todos. También a los ciudadanos que ni estudian ni trabajan porque no les da la gana, los famosos ‘ninis’. Esas personas que han decidido que van a vivir del cuento toda su vida. Siempre nos gusta aclarar que no nos referimos a quienes se esfuerzan por trabajar, pero no lo consiguen o logran un empleo tan precario que les impide independizarse. Los ‘ninis’ son parásitos que viven de su familia y son felices siéndolo. Pues bien, aunque parezca mentira, los ‘ninis’ también se cogen vacaciones… y se las pagan los padres. Supongo que será para perderlos de vista durante unos días.

Un consejo para los padres: Yo aprovecharía para cambiar la cerradura de la casa.

Y un consejo para los ‘ninis’: No os levantéis mucho más allá de la una del mediodía, porque igual se os hace tarde para echar la siesta.