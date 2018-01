¿Qué se puede hacer cuando un niño de menos de 14 años mata?: Quitarle la tutela a los padres y exigirles que indemnicen a la familia de la víctima

Buenas, soy Emilio Calatayud. Una amiga vasca me envía información sobre el caso de Ibon Urrengoetxea, ‘Urren’, un exjugador de fútbol que murió al ser atacado por dos menores de edad que pretendían robarle. Uno de los supuestos asaltantes tiene menos de catorce años, es decir, que no se le puede imputar porque la edad penal comienza a las 14. Antes de nada, dar el pésame a la familia del fallecido. Y luego compadecernos de los padres del supuesto homicida, porque, si tienen un mínimo de sensibilidad, van a cargar con lo que ha hecho su hijo durante toda su vida.

¿Qué se puede hacer en estos casos, que, por otra parte, no son nada habituales -es muy raro que un menor de menos de catorce cometa un delito muy grave-? Pues se pueden hacer cosas. Por ejemplo, retirar a los padres la tutela del presunto homicida e internarlo en un centro de protección para protegerlo de sí mismo y trabajar con él. Es lo que se hizo aquí en Granada cuando tuvimos un caso parecido y es lo que se ha hecho en Vizcaya. Luego, cuando llegue el momento, se podrá exigir a los padres del menor que indemnicen a la familia de la víctima. El chico no es responsable penalmente, pero sus padres pueden serlo civilmente. Ser padres no es fácil y comporta una serie de responsabilidades muy serias. Lo dice el artículo 154 del Código Civil: Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.

Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:

1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

Si unos padres hacen lo que se dice en ese artículo, es muy, muy difícil que su hijo se convierta en un delincuente.