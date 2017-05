Cuadernos Rubio, autores del best seller ‘Mi mamá me mima’, premian a don Emilio

“Estoy encantado. Es un honor recibir un premio de Cuadernos Rubio, esos que tanto me hicieron sufrir cuando era un niño, porque -ya lo he contado infinidad de veces- de pequeño fui un poco bruto y llegué a suspender hasta ocho asignaturas. ¡Quién me iba a decir a mí que los autores de ‘Mi mamá me mima’, ese best seller con el que aprendimos y siguen aprendiendo miles de niños, iban a acordarse de mí! Las vueltas que da la vida. Si mi madre y mi padre estuvieran vivos, estarían orgullosos”.

Soy Carlos Morán, el periodista compañero de blog de don Emilio, y este es el mensaje del juez para los que le siguen en Internet tras recibir en Valencia del premio de la Fundación Cuadernos Rubio.