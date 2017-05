Celebremos el Día de Internet apagando Internet durante unas horas (y si los niños se irritan, tienen que hacérselo mirar)

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me entero (tarde, lo reconozco) que hoy es el Día de Internet y no se me ocurre una manera mejor de celebrarlo que apagando Internet durante unas horas, que, por otra parte, es algo que hago a diario. Aprovecho la desconexión para pasear por Granada, que es un vicio que nunca cansa. Os lo recomiendo. Puede ocurrir que los niños se irriten si les ordenáis que se desenganchen. Si es así, tienen que hacérselo mirar, porque pueden estar caminando hacia la adicción. Y el que avisa no es traidor.

