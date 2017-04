Los niños españoles se están yendo a vivir a Internet, pero el móvil seguirá siendo el regalo estrella

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo digo sinceramente: me gustaría haberme equivocado cuando, hace ya unos cuantos años, empecé a advertir de que íbamos a tener un problema serio de adicción con los móviles e Internet, tanto monta, monta tanto. Pero el problema no ha parado de crecer. La Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho público un estudio en el que alerta de que el 22% de los chicos y chicas españoles de 15 años pasa más de seis horas al día en Internet después de salir de la escuela, es decir, que literalmente se están yendo a vivir a Internet. Se han ido de casa y no nos hemos enterado. Además, uno de cada siete admite “sentirse realmente mal” si no está conectado.

A pesar de estos datos, el teléfono móvil seguirá siendo el regalo estrella en las comuniones, los cumpleaños, etc.