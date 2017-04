“Cuento que tengo cáncer por si puede servir a los demás”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. El juez El juez presentó ayer en Granada el libro ‘Del cáncer al amor’, historia de un renacimiento’, cuyo autor es Pablo José Gutiérrez Morales, que, al igual que el propio don Emilio, padece esa enfermedad. Esto fue lo que dijo don Emilio:

“Cuando mi mujer murió de cáncer, entré en un túnel. Pero gracias a ese cáncer encontré a otra mujer que, a su vez, había perdido a una hermana también por el cáncer. Por las circunstancias de la vida, el cáncer que me quito a mi mujer me dio una segunda oportunidad. Y para más inri, yo también tengo cáncer. Es bueno contarlo y es bueno compartirlo. Yo lo cuento por si puede servir a los demás. A mí me hace sentirme bien. Para mi es una verdadera satisfacción colaborar con Pablo en la difusión de su libro, porque, además, parte de los beneficios que se obtengan irán destinados a la investigación contra el cáncer. Está muy bien el título ‘Del cáncer al amor’. Yo tuve el cáncer de mi mujer y tuve amor, y ahora tengo cáncer yo y tengo amor. Y, nada más, animarte a seguir luchando. Estamos en manos de la medicina, pero también estamos en manos de Dios”.

Por su parte, Pablo José Gutiérrez Morales reivindicó el derecho de los enfermos de cáncer a enfadarse, se quejó de que los recortes hayan cercenado vías de investigación prometedoras y lanzó un mensaje de esperanza. “Estoy seguro que más pronto que tarde celebraremos el Día sin cáncer en lugar del Día contra el cáncer”.