Una buena iniciativa del Gobierno para dar seguridad a los niños en Internet…, pero con el nombre ¡en inglés!

Buenas, soy Emilio Calatayud. Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de Internet Seguro, el Gobierno, por boca del ministro de estas cosas, Álvaro Nadal ha anunciado la creación del Centro de Seguridad en Internet para Menores Internet Segura for Kids (www.is4k.es). Me parece una gran idea. Incluso han tenido el detalle de mencionarme en ese sitio como experto en la materia, aunque, como todo el mundo sabe, yo lo único que doy son consejos para criar a un delincuente. Insisto, enhorabuena al Gobierno por la iniciativa. Pero como buen ‘granaíno malafollá’ tengo una pega: ¿Por qué han llamado a la página Internet Segura FOR KIDS, con lo bonito que hubiera quedado Internet Segura PARA NIÑOS (o chicos) , con su muy española ‘Ñ’ y todo?

Tenemos que defender nuestra lengua, que es la de Don Quijote y Cervantes, y lo digo con orgullo de manchego, porque también soy manchego. Y el Gobierno debe ser el primero.