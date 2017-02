Buenas, soy Emilio Calatayud. Aunque para la justicia todas las sentencias son iguales, también es verdad que hay sentencias que son más iguales que otras. Es el caso de la del señor Urdangarín y la infanta Cristina (entre otros). Alguno de los niños que tengo encerrados me han preguntado por este tema y me consta que ha habido institutos en los que los maestros han dejado a los alumnos encender el móvil para conocer el fallo. Así que, desde el punto de vista de opinión pública, no era una sentencia como las demás.

En cuanto a mi opinión, y hablo como ciudadano, si yo fuera Urdangarín no recurriría y pediría cumplir ya la condena de cárcel.

Y si yo fuera el fiscal, pediría el ingreso en prisión del señor Urdangarín, que es algo que parece que sí se va a hacer.