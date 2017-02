Buenas, soy Emilio Calatayud. Siempre repito que yo soy un padre preconstitucional, o sea, que soy demasiado antiguo y carroza (¡vaya palabra más antigua!) para ciertas preguntas, como por ejemplo: “¿A qué edad debemos permitir que nuestra hija use tanga?”. Sin embargo, tampoco me asusto por nada (como decía el otro, he visto y he escuchado cosas que no creeríais). Pero aviso para que quien me lo preguntó, una madre seguidora del ‘feisbú’ y el blog, sepa que mi respuesta va a ser preconstitucional y antigua: Como yo entiendo que el tanga es una prenda erótica, creo que las chicas deberían usarla a partir de los 16 años, que es la edad a la que pueden consentir tener relaciones sexuales (antes eran los trece).

