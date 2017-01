Nos quejamos de que Trump pasa del español, pero es que nosotros también pasamos de nuestro idioma

Buenas, soy Emilio Calatayud. Una de las primeras medidas del nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, ha sido retirar el idioma español, la lengua de Cervantes y el Quijote, de la página web de la Casa Blanca. Aparte de preguntarme si no había cosas más urgentes que hacer, no deja de sorprenderme que haya institutos y academias de España que han puesto el grito en el cielo por esta iniciativa. Lo digo porque normalmente ningún instituto ni ninguna academia se queja de que en España se diga hat trick a marcar tres goles en un mismo partido o que las rebajas ya no se llamen rebajas sino black friday… Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos. Cada vez más. No pidamos a Trump que haga lo que nosotros no somos capaces de hacer: defender nuestra lengua.

