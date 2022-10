Buenas, soy Emilio Calatayud. Escucho, y no sé si será verdad o no, que una ‘tiktoker’ ha pedido a sus seguidores que la mantengan porque a ella no le gusta trabajar. Por lo menos es sincera. Y ha patentado la ciber mendicidad. ¡Que le den una subvención! Lo normal es que los que no estudian ni trabajan porque no les da la gana sean, además, unos maleducados que hacen imposible la vida a los demás. Chaval, si no estudias ni trabajas, al menos sé cariñoso con los que te mantienen. Es lo mínimo.

Relacionado