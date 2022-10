Buenas, soy Emilio Calatayud. Yo soy de esos españoles que hizo la mili, el servicio militar obligatorio, y siempre digo que no sé cómo no acabé encerrado en una prisión militar, ja, ja, ja. De todas formas, allí me reforzaron los valores que ya me habían transmitido mis padres: esfuerzo, solidaridad, disciplina… En resumen, que Feliz Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad, y felicidades a las Pilares y a la Guardia Civil, me cuadro ante vosotros.

