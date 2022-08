Buenas, soy Emilio Calatayud. Me ha pasado alguna vez y no deja de sorprenderme. Te cruzas con unos padres que van con un niño que no deja de moverse y hacer tonterías. Entonces los padres dicen, mirándome a mí como con complicidad: ‘¡Hijo, obedece o te riñe este señor’, y yo pienso: si los padres sois vosotros.

