Buenas, soy Emilio Calatayud. El otro día tomamos declaración a uno de mis ‘choricillos’ y al final del interrogatorio le hice la pregunta del millón: ¿De qué equipo eres? Y el chaval confesó que del Barça. Debe ser el único que no sabe que yo soy del ‘Madrí’ (y del ‘Graná’). Lo encerramos, pero no por ser del Barça, sino porque había pruebas suficientes para hacerlo. Le dije que si en el centro de internamiento iba a pensar en la posibilidad de cambiar de equipo. No me dijo que no, ja, ja, ja.

