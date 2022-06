Si no fuera por la segunda oportunidad que es la justicia de Menores, la mitad de los españoles estaríamos presos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Siempre lo digo, ¿quién no ha cometido algún delito en su vida? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo, desde luego, he cometido algunos. La gran mayoría hemos cometido delitos, pero no somos delincuentes. Y eso se lo debemos en una buena parte a la segunda oportunidad que supone la Justicia de Menores. Y no lo digo porque yo sea juez de Menores, que también. Cada semana me encuentro con algunos de las miles de personas que, siendo menores, pasaron por mi juzgado y el 99% llevan una vida perfectamente normal. Son policías, mensajeros, albañiles, profesores, médicos… Y tienen familia e hijos. Si no fuera por la justicia de Menores, la mitad de los españoles estaríamos presos, incluido yo.

