Buenas, soy Emilio Calatayud. En Granada, como en otras partes de España, estamos a 38 grados a la sombra. Y aún estamos en mayo. Casi no se puede respirar. Quiero mandar un abrazo a todos mis paisanos que viven en pisos pequeños y que no tienen aire acondicionado. O que no pueden encenderlo para no arruinarse con la factura de la luz. Habrá otros asuntos que llamarán más la atención, pero para mí la noticia es que tenemos vecinos que lo están pasando mal.

