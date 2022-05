Mis padres me espiaban y sin ‘Pegasus’ ni ‘na’: si hablaba por el teléfono de la sala, me escuchaban por el de la cocina

Buenas, soy Emilio Calatayud. Siempre digo que mis padres me espiaban y violaban mi intimidad. Y hacían bien, porque eran los responsables de lo que yo hiciera. Me miraban los bolsillos y la cartera del colegio por si llevaba algún cigarrillo. Y si hablaba por el teléfono que había en la sala, me escuchaban por el de la cocina.

No les hacía falta el ‘Pegasus’ ese ni ‘na’, el programa que dicen que ha servido para espiar a un montón de políticos.

Y, hoy en día, con todo eso de las redes sociales, recomiendo a los padres espíen a sus hijos por si cometen alguna fechoría y, lo que es todavía más importante, para protegerlos de los delincuentes que viven en Internet.