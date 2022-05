Esto tampoco es: «Don Emilio, he visto sus juicios y me alegro de no haber tenido hijos»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me lo han dicho más de una vez tanto hombres como mujeres: «Don Emilio, he visto sus juicios y me alegro de no haber tenido hijos». Tampoco es eso. A los jueces de Menores nos conviene más que a nadie fomentar la natalidad para no quedarnos sin trabajo, ja, ja, ja. Así que no se me asusten los que piensen en tener familia: los hijos dan muchas alegrías… También disgustos, no lo podemos negar, pero es que entonces la vida sería muy aburrida. Yo les di unos cuantos a mis padres.

