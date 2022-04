Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando cuento algo siempre es real. Deformo algunas cosas para no dar pistas porque hay que proteger la intimidad de los menores (que ellos no lo hagan, no quiere decir que los adultos estemos libres de hacerlo). Tampoco exagero. Si acaso, minimizo algunos casos para que la audiencia no se espante.

Todo esto viene a que el título de este comentario, «Policía, pueden venir a ayudarme a quitar el móvil a mi hija», es cierto. Poned Guardia Civil si queréis, pero seguirá siendo cierto.

Y eso es lo que hay.