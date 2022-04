Más cosas buenas: la procesión más humilde de Granada desfila con trajes hechos con bolsas de basura

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy tendría que estar participando en la procesión del Cristo de la Sentencia de Granada, pero no estoy en forma. Entre el cáncer, el calor y los años puede ser contraproducente, lo cual no quiere decir que no lo haga el año que viene.

Dicho esto, os voy a hablar de la procesión más humilde de Granada: la de las escuelas del Ave María. Fue el pasado día 8 y es una preciosidad. Los niños recorren los barrios del Albaicín y el Sacromente, los más bonitos de la ciudad, vestidos con trajes hechos con bolsas de basura y otros modestos materiales que confeccionan las maestras a lo largo del año. No he visto mejores atuendos que los de estos pequeños.

Es emocionante. Como os decíamos en el comentario de ayer, están pasando cosas buenas.