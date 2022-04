Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay padres que no se ocupan ni preocupan de lo que hacen sus hijos. Piensan que se van a educar solos o que ya los educará alguien. Como digo siempre, bastante bien salen algunos hijos con los padres que tienen.

Pero también hay padres que no dejan a sus hijos ni respirar. Desde que nacen, están todo el rato junto a ellos para que no les pase nada. Y les dan todo y les hacen todo. Casi no dejan a los abuelos que los vean.

Conclusión: dejar desprotegido a un hijo es maltratarlo, pero sobreprotegerlo también.