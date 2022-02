Mensajes en los baños de una escuela: «Si se burlan de un compañero no me río»

Buenas, soy Emilio Calatayud. La historia no es nueva, pero me acabo de enterar gracias a un seguidor del blog y el Facebook. Tras la pandemia, una escuela de Argentina recibió a los alumnos con unos baños decorados con mensajes anti-acoso como los que siguen: «Si se burlan de un compañero no me río», «Acércate a quien está solo», «Si veo a alguien triste en mi clase, le pregunto qué le pasa». Me parece una idea estupenda. Si hay escuelas o institutos en España que hayan hecho algo parecido, mandad fotos y las publicaremos.

Así también se vacuna contra las guerras.