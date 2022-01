«Te condeno a estudiar» «Ya estudio» «Pues te condeno a estudiar más»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Mis ‘choricillos’ me dan disgustos (más que a mí, a la sociedad) y alegrías, y también me ayudan a mantener el contacto con la juventud, a no oxidarme. Y para un juez de Menores eso es muy importante…, legalmente, pero también vitálmente. Tienes que estar rápido con ellos porque son ‘mu’ listos. El otro día le dije a uno: «Te condeno a estudiar». Y él respondió: «Ya estudio». Y yo le repliqué: «Pues te condeno a estudiar más». Y ya no supo qué contestar. Menos mal, porque me había quedado sin respuestas, ja, ja, ja,

