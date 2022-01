Nadie está libre de que sus hijos cometan una barbaridad y da lo mismo que vayan al colegio más caro del mundo

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo he repetido mil veces y voy a reincidir: Nadie está libre de que sus hijos cometan alguna barbaridad. Me pudo ocurrir a mí cuando mis hijos eran menores y os puede ocurrir a vosotros que ahora tenéis hijos adolescentes. Y os digo por experiencia que la inmensa mayoría de los padres no están preparados para afrontar que su hijo es un delincuente. Hay algunos a los que les da igual, pero son los menos.

Y que vuestro hijo no cometa una barbaridad no depende de que vaya al colegio a más caro del mundo. Eso da igual.