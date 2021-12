«Tengo Síndrome de Down, pero no soy gilipollas», una frase de Pablo Pineda en el Día de las Personas con Discapacidad

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un abrazo para todos vosotros y vuestras familias. Y gracias por todo lo que he aprendido, aprendo y aprenderé de vosotros. Vuestro ejemplo me ha venido muy bien para empujar a los chavales que juzgo y que me dicen: ‘don Emilio, no puedo con esto o con aquello’.

Y para cerrar la reflexión os dejo una frase de mi amigo Pablo Pineda (no es la primera vez que recurro a ella ni será la última): «Tengo Síndrome de Down, pero no soy gilipollas».

Pues eso.