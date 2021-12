Hay esperanza: «Don Emilio, he vendido ‘la play’ y me he comprado una bici. Soy feliz»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Con cuidado, pero disfrutad del puente (el que pueda). Y ahora la historia diaria del blog. Algo está cambiando y para bien. Lo cual es noticia. El confinamiento, además de para salvar vidas, sirvió para que algunos chavales quedaran ‘harticos’ del Internet y las maquinitas. «Don Emilio, he vendido ‘la play’ que me regalaron mis padres. Es que cuando nos encerraron llegué a estar jugando 16 horas seguidas. Total, que me he comprado una bici y soy feliz».

Esto va ir poco a poco, pero hay esperanza.