Buenas, soy Emilio Calatayud. Solo el 20% de los niños españoles de diez años en adelante no tienen móvil. Es decir, que hay un 80% que sí lo tienen. No tener móvil con diez años en ser un antisistema de verdad, de los buenos. Igual que los que leen periódicos de papel. No tener móvil con diez años es ser un revolucionario. Ánimo. Al final se verá que vosotros y vuestros padres teníais la razón. Espero que no sea demasiado tarde.

