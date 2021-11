Buenas, soy Emilio Calatayud. Me acabo de vacunar contra la gripe. Y como tengo ya una edad y una enfermedad crónica (cáncer de próstata), dentro de unos días me pondrán la tercera dosis contra el ‘bicho’ o coronavirus. Lo digo para ver si consigo convencer a algunos de los que todavía no se han puesto ninguna y para que quede constancia de que Bosé (Miguel) no ha hecho carrera conmigo.

Relacionado