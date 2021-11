Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay muchos jóvenes que piensan que el mundo es una mierda. Igual llevan algo de razón, porque parece que no hemos aprendido nada. Pero no soy partidario de decir ‘el mundo es una mierda y me siento a ver pasar la vida’. Chaval, si crees que el mundo es un asco, recoge y limpia tu habitación cada día y lo harás mejor. O baja la basura, o friega los platos… O todo a la vez.

