Avanzamos hacia atrás: «Perdón, ¿la calle ‘Fulanito’ está por aquí?» «¿No tienes Google Maps?»

Buenas, soy Emilio Calatayud. Os cuento un chiste que sirve para describir qué es la ‘malafollá granaína’. Un turista entra en un bar de ‘Graná’ y pregunta: «¿Tiene café?» Respuesta de la persona que atiende la barra: «¿No ve la máquina?»

Bueno, pues como todo se ha modernizado, internacionalizado y tecnificado, la ‘malafollá’ se manifiesta ahora así: «Perdón, ¿la calle ‘Fulanito’ está por aquí?» «¿No tienes Google Maps?». Se te queda cara de gilipollas. No es un chiste, me ha ocurrido más de una vez. Y no solo en ‘Graná’. Avanzamos hacia atrás.