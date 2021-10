Buenas, soy Emilio Calatayud. En los últimos tiempos ha muerto casi 300 personas, la mayoría jóvenes, por hacerse selfis en lugares peligrosos. Yo no me moriré descalabrado por hacer por hacerme un selfi junto a un barranco. Me tengo muy visto. Las nuevas tecnologías han llevado el afán de exhibirse hasta el disparate. Además, luego no miramos las cientos de fotos que hacemos con los móviles. No hay tiempo

