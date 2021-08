Ser un negacionista del virus es una peligrosa mala educación, pero decir ‘no’ a un hijo es educar

Buenas, soy Emilio Calatayud. A menudo hay noticias que hablan de algún negacionista que ha acabado en el hospital por contagiarse de un virus que, según él, no existe y es un invento no se sabe muy bien para qué. Bueno, hay quien afirma que es para meterte un chip y controlarte. Allá ‘ca uno con sus caunás’. En mi opinión, ser un negacionista del ‘bicho’ es una muestra de peligrosa mala educación. Pero negacionismo no hay que confundirlo con decir ‘no’ a un hijo, decir ‘no’ a un hijo es educar.

Es que hay quien confunde los conceptos y acaba llamando negacionista a su padre porque no le da todo lo que quiere.