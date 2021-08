Buenas, soy Emilio Calatayud. A veces, o muchas veces, me dicen que soy un ‘exagerao’ y algo bruto. ¡Viva la libertad de expresión, pero también para mí! Me preguntan varios padres que tienen niños, niñas o niñes adolescentes que no quieren ir con ellos de vacaciones y que a ver qué hacen. Digo lo que yo haría: cerrar la puerta de la casa con ellos fuera y que se busquen la vida. O eso, o que se vayan con vosotros. Pero que no os fastidien las vacaciones.

