Buenas, soy Emilio Calatayud. No me interesan las negociaciones para el fichaje de Mbappé. Tampoco si Messi ha debutado ya con el PSG. No estoy en eso. Cada día me guardo un ratillo para ver a los deportistas paralímpicos: a los españoles y a los de los otros países. Y cada día me asombro más. Vamos, que yo soy de los paralímpicos: ellos son la noticia.

Y enhorabuena a la ONCE por la enorme labor que realiza para fomentar el espíritu de superación.