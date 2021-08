Buenas, soy Emilio Calatayud. Creo que el hecho de que no exista la pena de muerte en España nos hace mejores a todos. Es un signo de civilización y hasta de educación me atrevería a decir. Pero no soy un ingenuo y sé que hay personas que defienden el ‘ojo por ojo’, dar de su misma medicina a quien ha cometido un delito. La pregunta es: ¿Sería capaz quien defiende el ojo por ojo de matar a un niño que ha matado?

Además, ese niño que ha matado también puede ser nuestro hijo, no lo olvidemos.