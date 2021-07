Buenas, soy Emilio Calatayud. Antes, ser seguidor de la Selección de fútbol era sencillo. Querías que ganase y punto, aunque fuera en el último minuto y de penalti injusto. Ahora no es tan fácil. Quiero que gane España a Italia, claro, pero también me da miedo porque habrá más botellones y más contagios de coronavirus de los que ya hay. Al paso que vamos no va a quedar ni un niño ni un joven sin tener el ‘bicho’. No tiene buena pinta. Siento ser de nuevo el aguafiestas, pero es lo que hay.

