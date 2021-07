No sabemos divertirnos sin contagiarnos: propongo una asignatura que se llame ‘divertirse sin fastidiarnos’

Buenas, soy Emilio Calatayud. El ‘bicho’ vuelve a ir como un tiro por todas partes. Se han abierto las puertas al ocio y la pandemia se ha disparado. Está claro que no sabemos divertirnos sin hacernos daño. Es triste. No sabemos divertirnos sin contagiarnos. A la vista está. Propongo que en las escuelas, los institutos y la Universidad se enseñe una asignatura que podría llamarse ‘divertirse sin fastidiarnos’, porque vendrán más cosas malas y seguiremos sin estar preparados. Es que parecemos tontos, por no decir gilipollas.

