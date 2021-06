Buenas, soy Emilio Calatayud. Sigo condenando a niños a aprender a leer y escribir o a que se saquen la ESO. Hay chicos analfabetos en nuestras aulas. Les das un papel para que lean un parrafillo de nada y no son capaces de hacerlo sin equivocarse en cada frase. Y luego les preguntas que si han entendido lo que han leído y te dicen que no. No exagero. Pues bien, que un niño llegue a la adolescencia sin saber leer y escribir es tan grave como que nadie le haya dicho ‘no’. Es otra forma de analfabetismo.

