El caso del futbolista Eriksen muestra que hay que tomarse en serio la enseñanza de primeros auxilios en la escuela

Buenas, soy Emilio Calatayud. El percance que sufrió delante de todo el mundo el futbolista danés Christian Eriksen muestra que hay que tomarse en serio la enseñanza de los primeros auxilios en la escuela. Me he informado y parece que es obligatorio hacerlo en Primaria, pero la realidad es que se hace poco o no se hace. Es lo que nos pasa siempre, que tenemos unas leyes muy bonitas, pero que no se aplican porque faltan medios humanos, materiales o ambas cosas a la vez. En otros países europeos, en cambio, escriben la ley y se preocupan de que pueda entrar en vigor. Total, que nos llevan una buena ventaja.

Estamos hablando de salvar vidas. Que un ciudadano aprenda desde niño a hacer resucitación cardiopulmonar básica o la maniobra de heimlich, que sirve para que quien se atraganta no muera asfixiado, ayuda a salvar vidas.

Por cierto, también deberían poner desfibriladores en el AVE. Parece que no es obligatorio, pero sí de sentido común.