“Hijo, ayúdame” “No puedo, tengo cita para pelarme, ya sabes que me pelo todos los fines de semana para salir”

Buenas, soy Emilio Calatayud. A pesar de todo lo que hemos pasado y que seguimos pasando, hay niños que no han aprendido nada. Siguen viviendo en los mundos de Yupi. No saben qué hay más allá de su ombligo. Lo quieren todo y lo quieren ya. Una madre me comenta que le pidió a su hijo que le echase una mano en una tarea doméstica y esta fue la respuesta del artista: “No puedo, tengo cita para pelarme, ya sabes que me pelo todos los fines de semana para salir”. Por supuesto, el dinero para los ‘pelados’ sale del bolsillo de sus padres.

Si fuera mi hijo, iba a criar una melena como la de un ‘jevi’.