Buenas, soy Emilio Calatayud. Los abuelos, siempre lo digo, no son (no somos, porque yo también soy abuelo) padres sustitutos. Ellos ya criaron a sus hijos en su momento y sus hijos no pueden venir ahora y pretender que críen a los nietos. Echar una mano, sí. Y dos si hace falta. Pero tenerlos a todas horas pendientes de los niños, no. Y menos aún con amenazas de este tipo: “”Si mis padres o los tuyos no quieren cuidar de sus nietos, no les dejo que los vean”. Esto es una crueldad.

