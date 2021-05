Buenas, soy Emilio Calatayud. Una amable seguidora del blog, manchega para más señas, nos ha mandado un mensaje que me ha encantado y me ha emocionado: “Soy una persona mayor sin estudios pero me encanta oír a las personas como usted que son fáciles de comprender”. Pocas veces me habrán hecho un elogio tan bonito. Muchas gracias. Nos encanta oír a personas como usted.

Eso sí, también reconozco que a veces se me entiende demasiado, ja, ja, ja. Intento controlarme, pero creo que a estas alturas ya no hay nada que hacer.