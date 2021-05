Buenas, soy Emilio Calatayud. No se cómo estará el mercado. La pandemia lo ha trastocado todo. ¿Seguirá siendo el móvil el regalo estrella de las comuniones? Me temo que sí. Me sigue pareciendo un error. Yo creo que los niños no deberían tener móvil con conexión a Internet (con los que solo son teléfonos no hay problema) hasta que cumplan los catorce años. Y eso como mínimo. A partir de esa edad, se les puede exigir responsabilidad penal, porque los móviles se emplean para cometer un buen número de delitos. Y, además, generan adicción.

Antes, es verdad que no había móviles, nos regalaban un relojito cuando hacíamos la Comunión. Ahora les regalan un relojito y puede que se traumaticen.