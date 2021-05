Estoy de baja por una pequeña recaída del cáncer y quiero dar las gracias a los que me cuidan

Buenas, soy Emilio Calatayud. Desde hace ya unos días estoy de baja porque he tenido una pequeña recaída del cáncer de próstata que me descubrieron hace unos años. Estoy bien, la enfermedad está bajo control, pero acabo de terminar las sesiones de radioterapia que me recetaron y quiero dar las gracias a las personas que me han atendido y cuidado durante este tiempo, porque soy de los que piensan que es de bien nacidos ser agradecido. Muchas gracias por vuestra amabilidad y buen hacer a Gloria Salcedo, Rosa Guerrero, Sebastián Santos, María José Lanestor, Carolina Arguello, Curro Recio, Yolanda Román, Aurora Vallejo, Esperanza Repullo, Miguel, Laeticia Fernández, Fátima, Remedios Priego, Laura Martín, María Dolores López, Carmen Vilar, Claudia Costa y el doctor Vegara (si me he dejado a alguien, que me perdone, no era mi intención), de la clínica GenésisCare de Málaga. Es en estas personas ( y hablo desde las que diseñan las máquinas hasta las que las limpian) en las que hay que invertir porque es lo mismo que invertir en salud. No diré que da gusto enfermar, pero casi. Espero volver a veros, pero fuera de la clínica. Me gusta que me cuiden y mi experiencia tanto con la medicina privada como con la pública ha sido siempre excelente. Sigo con el tratamiento a la espera de la recuperación absoluta. Nos vemos en el blog.

Relacionado