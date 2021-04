Un niño africano ahogado traía cosidas sus notas escolares en la ropa para demostrar que era buen estudiante

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Decididamente, los niños no tienen suerte con las campañas electorales: lo normal es que nadie hable de ellos. Como no votan… Pero también es verdad que casi es mejor que no hablen de ellos. A la vista está…

Por eso, don Emilio y yo hemos estado de acuerdo en recordar la historia, que ya contamos aquí, de un niño africano que murió ahogado cuando venía hacia Europa. Era de Malí, murió junto a varios cientos de personas más y los forenses que examinaron su cadáver descubrieron que el pequeño llevaba cosidas en su ropa las notas escolares para que los europeos viéramos lo buen estudiante que era. ¡Qué lección!