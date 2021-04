Es una vergüenza soportar lo de la Superliga mientras siguen las colas del hambre y los enfermos en la UCI

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me importa un comino lo de la Superliga de Europa. Es un asunto al que no he dedicado ni dos segundos. Que hagan lo que les dé la gana. Como si se van a Marte a organizar un torneo. Durante el confinamiento, aprendimos que podíamos vivir sin el fútbol y a mí por lo menos no se me ha olvidado. Es una vergüenza tener que estar soportando todo el día lo de la Superliga mientras siguen las colas del hambre y los enfermos de Covid en la UCI.

Por Dios, que hay cosas más importantes. Medios, clubes, millonarios… ¡Ya vale!