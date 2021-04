Se acaba el reinado de la muletilla adolescente ‘en plan’ y coge el trono el latiguillo ‘tipo’

Buenas, soy Emilio Calatayud. Se está acabando el reinado de la muletilla adolescente ‘en plan’. Desde hace un par de años, puede que más, los chavales eran capaces de meter la expresión ‘en plan’ 300 veces en una misma frase. Por ejemplo: “‘En plan que he estado con la Vero y me ha pedido que le deje el trabajo de ‘Filo’, y yo le he dicho que ‘en plan’ que no, que el profe se va a dar cuenta y ella se ha ‘rayao’, pero ‘en plan’ a lo bestia….”

Bueno, pues ahora en lugar de ‘en plan’ el latiguillo de moda es ‘tipo’. A rey muerto, rey puesto. Yo ya me estoy poniendo al día: “A ver niño, ¿por qué cogiste el corderillo si sabías que era de este señor? Tipo que estabas aburrido o algo así. ¿Pensabas venderlo tipo en el mercado negro o comértelo? ¿O eres tipo animalista y querías liberarlo?”

¡Hay que ver lo que aprende uno en este curro!