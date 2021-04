“Nuestro hijo es un nini y se comporta como si fuera un compañero de piso: él hace su vida y nosotros la nuestra”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me dicen unos padres: “Nuestro hijo es un nini (uno de esos jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no les da la gana) y se comporta como si fuera un compañero de piso: él hace su vida y nosotros la nuestra”. Lo de lo ninis es muy triste, muy doloroso. Los padres se sienten culpables y se preguntan “¿qué habremos hecho mal?” Pero esta historia me ha impresionado particularmente: que tu hijo deje de serlo para convertirse en tu compañero de piso es deprimente.

En estos casos, siempre digo lo mismo: no hay que mantener al parásito. Si quiere ser un compañero de piso, que pague su parte. Y si no a la calle. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero, a veces, es la única solución para que espabilen. En realidad, es por su bien.