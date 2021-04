Duros tiempos estos del ‘bicho’ en los que la frase que más escucho es: “He estado más ‘p’allá’ que ‘paquí”

Buenas, soy Emilio Calatayud. La frase que más he escuchado en los últimos meses es esta: “Cogí el ‘bicho’ y he estado más ‘p’allá’ que ‘paquí'”. Se lo he oído decir a mujeres y hombres mayores, pero también menos mayores. Duros tiempos estos del Covid en los que mucha, mucha gente lo ha pasado y lo está pasando muy mal, bien porque están afectados ellos o algún familiar o un amigo.

No es ninguna broma. A ver si nos concienciamos todos, los políticos, los primeros, y dejamos de oír eso de que “he estado más ‘p’allá’ que ‘paquí'”. Yo usaría esa frase para hacer una campaña preventiva.